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بدء التسجيل في البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم بتقنية الدمام

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2019-06-17

بدء التسجيل في البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم بتقنية الدمام

متابعات الخليج 365 - الدمام

كشفت الكلية التقنية بالدمام، عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام 40-1441 هـ في برنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم.

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ويبدأ التسجيل اعتباراً من الأحد 13 / 10 / 1440هـ ويستمر التسجيل إلى الأربعاء الموافق 23 / 10 / 1440هـ ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنـا).

وأكدت الكلية على أن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من (هنا).





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