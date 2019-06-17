2019-06-17

فتح القبول في برامج إعداد المعلم بـ جامعة الأميرة نورة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول في برامج إعداد المعلم في البرامج التالية: ماجستير التربية في الإرشاد المدرسي، وماجستير التربية الخاصة في مسار الإعاقات كثيرة الانتشار، وماجستير التربية الخاصة في مسار، وماجستير التربية في التعليم الابتدائي، وماجستير التربية في إعداد المعلم للمرحلة الثانوية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج:

ماجستير التربية في الإرشاد المدرسي – ماجستير التربية الخاصة في مسار الإعاقات كثيرة الانتشار (اضطراب طيف التوحد، إعاقة الفكرية، صعوبات التعلم – ماجستير التربية الخاصة في مسار (الصم وضعاف السمع).

ماجستير التربية في التعليم الابتدائي (العلوم الشرعية، الرياضيات، العلوم، اللغة العربية) – ماجستير التربية في إعداد المعلم للمرحلة الثانوية (العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية).

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شروط القبول للبرامج:

ألا يقل التقدير في درجة البكالوريوس عن جيد جدًا والحصول على نسبة (65%) كحد أدنى في

اختبار القدرات العامة للجامعيين.

اجتياز اختبار كفايات التخصص واجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/15هـ وذلك عبر الرابط: (هنا).