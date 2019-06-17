هواوي تسحب هواتف شهيرة بعد تراجع مبيعاتها دولياً

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40 في المئة و60 في المئة من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

وقال تقرير نقلا عن أشخاص على إطلاع على هذا الأمر إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر 20 وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

وذكر التقرير أن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو حزيران. وقال إن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

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وقال التقرير: إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطاً في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

وقالت بلومبرج إن هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج . ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق على ذلك.

ووضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي ،أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو أيار تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال رن تشنغ في مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي في ذلك الوقت إن هذه القيود” ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط” نمو الشركة.