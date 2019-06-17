محمد بن مسعود - الدمام - تسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن .. ولا إصابات أخمد "مدني الرياض" حريقاً اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل. وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، وتسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد. "مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع في مصنع للإسفنج بحي المشاعل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 أخمد "مدني الرياض" حريقاً اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل. Advertisements وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، وتسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد. 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 10:25 AM تسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن .. ولا إصابات تسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن .. ولا إصابات أخمد "مدني الرياض" حريقاً اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل. وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، وتسبّب في أضرار محدودة لموقعيْن مجاوريْن دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد. ، "مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع في مصنع للإسفنج بحي المشاعل ،

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