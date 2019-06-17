محمد بن مسعود - الدمام - مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد. "مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد. Advertisements 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 09:41 AM مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد. ، "مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص ،

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