لماذا ستمنع الجمارك دخول السجائر للسعودية بعد هذا التاريخ؟

دبي - بواسطة محمد فارس عكاظ (جدة) أعلنت الجمارك السعودية منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها لهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك ابتداءً من 23 أغسطس القادم. وأوضحت الجمارك عبر حسابها في تويتر أنه لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية يُرجى الدخول للصفحة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2MbURGl وستبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل أولى خطوات مراحل تنفيذ الأختام الضريبية من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة الى المملكة ‏بداية من يوم 31 مايو 2019م، حيث ستتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر التي سيتم استيرادها ‏من خارج المملكة، وخلال شهر أغسطس 2019 سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها، وخلال شهر ‏نوفمبر 2019 سيُمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها. ‏عبد الوهاب: بعد رحيل خالد صالح قررت الإقلاع عن التدخين رغم أنني أحب السجائر من Elwatan Advertisements إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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