- 1/2
- 2/2
باغت أحد المهربين في جازان، رجل أمن بـ7 طعنات غادرة خلال مداهمة نفذتها إدارة المخدرات بالمنطقة مساء السبت، لوكر لمهربي الحشيش في أحد المواقع بمحافظة صبيا. وبحسب مصادر إعلامية، طوقت فرقة أمنية من إدارة المخدرات بجازان وكرًا لعدد من المهربين في صبيا مساء أمس من جميع الجهات حتى لا يتمكن أي أحد منهم الفرار.
وباغت أحد المهربين رجل أمن من منسوبي إدارة المخدرات وسدد له حوالي سبع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أغلبها استقرت في صدره. وأطلقت الفرقة الأمنية الرصاص على المهرب ونقل رجل الأمن إلى المستشفى، فيما ألقي القبض على جميع المهربين ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر. وبشأن الوضع الحالي لرجل الأمن، ذكرت المصادر، أن رجل الأمن المصاب يتلقى حاليًا العناية الطبية بقسم التنويم في مستشفى صبيا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال مداهمة وكر بجازان.. مهرب يباغت رجل أمن بـ7 طعنات والكشف عن حالته الصحية -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.