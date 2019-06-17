خلال مداهمة وكر بجازان.. مهرب يباغت رجل أمن بـ7 طعنات والكشف عن حالته الصحية -صورة

باغت أحد المهربين في جازان، رجل أمن بـ7 طعنات غادرة خلال مداهمة نفذتها إدارة المخدرات بالمنطقة مساء السبت، لوكر لمهربي الحشيش في أحد المواقع بمحافظة صبيا. وبحسب مصادر إعلامية، طوقت فرقة أمنية من إدارة المخدرات بجازان وكرًا لعدد من المهربين في صبيا مساء أمس من جميع الجهات حتى لا يتمكن أي أحد منهم الفرار.

وباغت أحد المهربين رجل أمن من منسوبي إدارة المخدرات وسدد له حوالي سبع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أغلبها استقرت في صدره. وأطلقت الفرقة الأمنية الرصاص على المهرب ونقل رجل الأمن إلى المستشفى، فيما ألقي القبض على جميع المهربين ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر. وبشأن الوضع الحالي لرجل الأمن، ذكرت المصادر، أن رجل الأمن المصاب يتلقى حاليًا العناية الطبية بقسم التنويم في مستشفى صبيا العام.