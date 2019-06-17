صور.. التجارة تضبط مصنعاً متكاملاً لإنتاج الألبان في إحدى المزارع بالخرج

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تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأحد)، من ضبط مصنع تم تشغيله داخل إحدى المزارع لإنتاج الألبان في محافظة الخرج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ضبطت مصنعا متكاملا لصناعة منتجات الألبان ومشتقاته، لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. وأكدت أنها ضبطت 1242 منتجا من الألبان ومشتقاتها، كما استدعت صاحب المصنع بعد إغلاقه لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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