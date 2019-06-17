بعد اعتماد أوراقه من “خادم الحرمين”.. أول تصريح للسفير الأمريكي الجديد في السعودية “جون أبي زيد”

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون أبي زيد، إنه تشرف بتقديم أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ونشر “أبي زيد” على حسابه في “تويتر”، صورة للقائه مع خادم الحرمين، معلقًا بالقول: “تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأتطلع إلى تعزيز شراكتنا الثنائية”.

كانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، أعربت عن ترحيبها الحار بالسفير جون أبي زيد وزوجته في السعودية، الذي وصل لمباشرة أعماله في الثاني من مايو الماضي. وأوضحت سفارة واشنطن –في وقت سابق- أن السفير جون أبي زيد (68 عامًا) صاحب مسيرة مهنية غنية في الشرق الأوسط، وأنه صرح مؤخرًا بأنه “على قناعة راسخة بأن المملكة العربية السعودية كانت وستظل شريكًا أساسيًا”.