شاهد: أفخم سيلفي.. ولي العهد يلتقط صورة مع الملك سلمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة سيلفي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز . وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين ووصفوها بأفخم سيلفي .

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