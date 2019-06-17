قصة نجاح المالكي في زراعة الكاكاو تشهدها جازان: بدأت بشتلتين

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بعد أن قامت هيئة تطوير وتعمير المناطق بجازان بتوزيع شتلتين من الكاكاو على عدد من المزارعين لخوض تجربة زراعة الكاكاو في المنطقة، استطاع المزارع جبران المالكي تحقيق نجاح لافت في زراعة هذه الشجرة.

وقال المالكي: إن “هذه الشجرة تحتاج لعناية خاصة، وقد بدأتُ في الإنتاج من العام الماضي، واستطعتُ استخراج الكاكاو من الشجرتين بعد العناية بهما، ولدى المشتل الخاص بهيئة التعمير العديد من شتلات الكاكاو، وسيتم توزيع أعداد منها على المزارعين بعد تجربة زراعتها في البيئة الجبلية”، بحسب “العربية”.

وأضاف: “نجحت التجربة وتم الإعلان عن نجاحها لتحفيز همم المزارعين لزراعة هذه الشجرة، وهذه الشجرة تحتاج لتظليل حتى تمسك في التربة، فهي تشبه شجر البن”.

وكشف المالكي عن طموحه الكبير، بعد إنتاجه كميات بسيطة من الكاكاو هذا العام، فهو ينوي ويخطط لإنتاج وتصنيع الشوكولاتة، إلى جانب زراعة البن؛ كون تلك المشاريع تجد الرعاية والاهتمام لتحقيق نتائج ملموسة. وشدد على أن جازان بيئة مناسبة جدًّا لزراعة الكاكاو.

وتتميز شجرة الكاكاو بأوراقها العريضة، وتنمو حتى تصل إلى ارتفاع 7.5 متر.

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وهي تنمو في المناخ الحار والاستوائي، وتتميّز بلونها الوردي وشكلها الدائري.



