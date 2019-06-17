:
.
أعلنت وكالة الوزارة للثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم على وظائف ضمن برنامج تطوير الكوادر الجيولوجية عن طريق (التعاقد) للعمل بالوكالة بمحافظة جدة، واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- خبير فني.
2- خبير نظم معلومات جغرافية.
3- رسام فني.
4- مساعد فني.
5- مطور برامج.
6- جيولوجي تعدين.
7- خبير استثمارات تعدينية.
8- خبير اقتصادي.
9- خبير بيئي.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/16م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الثروة المعدنية تعلن عن #وظائف ببرنامج تطوير الكوادر الجيولوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.