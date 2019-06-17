وزير الشؤون الإسلامية: حوار ولي العهد «تاريخي» ينضح بالقوة والاعتدال

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحوار الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع مع صحيفة الشرق الأوسط وتم نشره الأحد « بالتاريخي والناضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية»، مشيرًا إلى أنه نسيج وحدة في الدفاع عن الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تعليقًا على الحوار قائلًا: كعادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، المتألق دائمًا في فضاء الوطنية والسياسة والوضوح والشفافية كان حواره التاريخي مع الشرق الأوسط ينضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية.

وأضاف معاليه: لقد تجرَّد الحوار من الحقد والكراهية والظلم، فهو نسيج وحدة في الدفاع عن الدين والمواطن والوطن، مختتمًا تغريدته بسؤال الله عز وجل أن يكون له راعيًا.

وكان حوار ولي العهد قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ الترند العالمي، فيما تناقلته جميع القنوات العربية والإسلامية والعالمية حيث تضمن رسائل تحاكي السياسة الراسخة لهذه البلاد المباركة التي تتصدر الريادة للعالم الإسلامي وتنشر الأمن والسلام للشعوب كما تجد كل دعم وتأييد من مختلف الشعوب العربية و الإسلامية.