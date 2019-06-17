السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية سيشل بذكرى يوم الدستور لبلاده



جدة 14 شوال 1440هـ الموافق 17 يونيو 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس داني فاور رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

09:35ت م

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جدة 14 شوال 1440هـ الموافق 17 يونيو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس داني فاور رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار. // انتهى //09:35ت م0013

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