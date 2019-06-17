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وظائف مديرات مناطق في شركة الشايع الدولية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الشايع الدولية توفر عدة شواغر في مجال العمليات (إدارة المناطق)، لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل (كليرز، مذركير، نيكس، ونيكست)، توفر هذه الفرص مجالات تدريب وتطوير وفيرة، وتعد شركة الشايع من أكبر وأعرق الشركات في هذا المجال، مما يمكنها من خلق فرص تطويرية عديدة لجميع موظفيها.
متطلبات الوظيفة:
1- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثا وكتابة.
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.
3- خبرة في مجال إدارة وتدريب فريق عمل.
4- التمكن من برامج المايكروسوفت.
5- يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين 2019/06/17.
طريقة التقديم:
إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد التالي:
[email protected]
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