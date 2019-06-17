غداً.. إدراج وتداول أسهم مهارة بالسوق السعودية

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” إدراج وبدء تداول أسهم شركة “مهارة” للموارد البشرية، اعتباراً من غد الثلاثاء 18 يونيو.

وبحسب بيان نُشر على موقع السوق السعودية “تداول” فإن الإدراج سيكون بالرمز 1831 بنسبة تذبذب 10%.

يذكر أن تغطية اكتتاب الأفراد في الطرح العام لشركة مهارة للموارد البشرية بلغت 230%، حيث قام المكتتبون بضخ 179 مليون ريال، بسعر 69 ريالاً للسهم الواحد.

وتم تخصيص 1.125مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص الأسهم الباقية للمؤسسات المكتتبة.

يعتبر اكتتاب مهارة أول وأكبر طرح من نوعه في قطاع الموارد البشرية في المملكة ودول الخليج.

Advertisements

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف القفاري ذكر في مقابلة مع قناة “العربية” أن شركة “مهارة” هي إحدى الشركات العاملة في السوق السعودية تأسست عام 1930 بترخيص من وزارة العمل.

وعن نموذج عمل الشركة، أفاد القفاري أن “مهارة” تعمل لخدمة قطاع الأعمال، وتوفير القوى العاملة من جميع الدول في مهن تخصصية ومهن مساعدة مثل الأطباء والفنيين.

وأشار إلى أن طرح الشركة للاكتتاب العام، يأتي في إطار تقوية علامتها التجارية والانفتاح على أسواق المال، إلى جانب جني ثمار النتائج التي حققتها في السنوات الماضية وتحقيق التوسع الأفقي والعمودي.

وكشف أن 40% من أصول الشركة هي نقد، مؤكداً أن لا ديون على شركة “مهارة”.

وعلى صعيد الأرباح والإيرادات، نوه بأن شركة “مهارة” قد حققت إيرادات بـ1.3 مليار ريال في 2018، في حين بلغ صافي الربح 222 مليون ريال.

كان اكتتاب المؤسسات في مهارة قد شهد تغطية بنسبة 904% من إجمالي الأسهم المطروحة.