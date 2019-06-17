الان تتابع رئيسة وزراء بريطانيا تزيد ميزانية التعليم 34 مليار دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
قالت صحيفة صنداي تلجراف إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفكر في إقرار زيادة قدرها 27 مليار جنيه استرليني(34 مليار دولار) في ميزانية التعليم في آخر أسابيع لها في السلطة مما أثار صداما مع وزارة المالية.
وأضافت الصحيفة أن رئيسة الوزراء تطالب بتسوية تمويلية لمدة ثلاث سنوات للمدارس والمدرسين في خطوة اعترضت عليها وزارة المالية.
وقالت إن ماي تستعد للسعي إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الخطة يوم الثلاثاء.
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