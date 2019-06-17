موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة السعودية في مختلف الجهات الحكومية .. إليك الجدول كامل

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة يتسائل عن الموظفين في مختلف الجهات الحكومية بعد أن صدرت أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية، وقررت وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي أن تكون مواعيد الرواتب السعودية وفق السنة الشمسية بدلا من السنة الهجرية، بأن يكون الخامس من كل برج شمسي، مما أثار غضب الكثير من المواطنين، معلنين رغبتهم بعودة مواعيد صرف الرواتب بالتاريخ الهجري.

واستجابة خادم الحرمين الشريفين لمطالب الشعب، وحدد مواعيد صرف رواتب 2019 وفق التاريخ الميلادى لجميع موظفي الدولة، ونوضح لكم موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة في هذا المقال.

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة

وفي سياق تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز أن يتم توحيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي من صرف الرواتب، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بدعم المواطنين والتسهيل عليه ضمن رؤية 2030 الحكيمة وخطوات برنامج التحول الوطني.

وحُدد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بأن يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، وإليكم جدول صرف رواتب المواطفين لعام 2019 على النحو التالي:

مسلسل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 1 ـ الأحد 21 جمادي الأولي 1440ه 27 يناير 2019 2 الأربعاء 22 جمادي الأخرة 1440هـ 27 فبراير 2019 3 الأربعاء 20 رجب 1440هـ 27 مارس 2019 4 الأحد 23 شعبان 1440هـ 28 أبريل 2019 5 الاثنين 22 رمضان 1440ه 27 مايو 2019 6 الخميس 24 شوال 1440هـ 27 يونيو 2019 7 الأحد 25 ذو القعدة 1440هـ 28 يوليو 2019 8 الثلاثاء 26 ذي الحجة 1440هـ 27 أغسطس 2019 9 الخميس 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2019 10 الأحد 28 صفر 1441هـ 27 أكتوبر 2019 11 الأربعاء 30 ربيع الأول 1441هـ 27 نوفمبر 2019 12 ـ الخميس 29 ربيع الثاني 1441ه 26 ديسمبر 2019

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الجدير بالذكر أن موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة يكون ثابت يوم 27 من كل شهر ميلادى وفي حالة أن كان يوم 27 يوافق الجمعة تصرف الرواتب في يوم 26 وإذا وقع يوم سبت تصرف الروابط في اليوم الذى يليه صباح الأحد.