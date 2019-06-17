، إمارة مكة: إنجاز 72 % من مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر مِنى ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: بالتعاون بين وزارة الحج وهيئة تطوير المنطقة للاستفادة منه خلال حج هذا العام

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أن وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، بدأت بتنفيذ مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر مِنى.

وقالت على "تويتر": "الإنجاز بلغ 72 % والمساحة 57 ألفاً؛ للاستفادة منه خلال حج هذا العام 1440هـ".