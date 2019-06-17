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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أن وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، بدأت بتنفيذ مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر مِنى.
وقالت على "تويتر": "الإنجاز بلغ 72 % والمساحة 57 ألفاً؛ للاستفادة منه خلال حج هذا العام 1440هـ".
إمارة مكة: إنجاز 72 % من مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر مِنىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أن وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، بدأت بتنفيذ مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر مِنى.
وقالت على "تويتر": "الإنجاز بلغ 72 % والمساحة 57 ألفاً؛ للاستفادة منه خلال حج هذا العام 1440هـ".
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
08:43 AM
قالت: بالتعاون بين وزارة الحج وهيئة تطوير المنطقة للاستفادة منه خلال حج هذا العام
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أن وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، بدأت بتنفيذ مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر مِنى.
وقالت على "تويتر": "الإنجاز بلغ 72 % والمساحة 57 ألفاً؛ للاستفادة منه خلال حج هذا العام 1440هـ".
، إمارة مكة: إنجاز 72 % من مشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة في مشعر مِنى ،
المصدر : الخليج 365
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