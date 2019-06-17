محمد بن مسعود - الدمام - تشيلي تُواجه اليابان صباح الغد ضرب منتخب أوروغواي، مرمى نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المُقامة بالبرازيل. جاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر نيكولاس لوديرو. ومع حلول الدقيقة 33، أضاف أوروغواي الهدف الثاني عبر أدينسون كافاني، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44. وفي شوط المباراة الثاني شهدت الدقيقة 78 الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر أرتورو مينا بالخطأ في مرماه. بذلك انتزع منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية. وتقام، صباح الثلاثاء، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها؛ حيث تلعب اليابان مع تشيلي. الأوروغواي تسحق الإكوادور برباعية.. في الجولة الأولى من كوبا أمريكا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 ضرب منتخب أوروغواي، مرمى نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المُقامة بالبرازيل. جاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر نيكولاس لوديرو. ومع حلول الدقيقة 33، أضاف أوروغواي الهدف الثاني عبر أدينسون كافاني، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44. وفي شوط المباراة الثاني شهدت الدقيقة 78 الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر أرتورو مينا بالخطأ في مرماه. Advertisements بذلك انتزع منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية. وتقام، صباح الثلاثاء، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها؛ حيث تلعب اليابان مع تشيلي. 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 08:37 AM تشيلي تُواجه اليابان صباح الغد تشيلي تُواجه اليابان صباح الغد ضرب منتخب أوروغواي، مرمى نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المُقامة بالبرازيل. جاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة عبر نيكولاس لوديرو. ومع حلول الدقيقة 33، أضاف أوروغواي الهدف الثاني عبر أدينسون كافاني، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44. وفي شوط المباراة الثاني شهدت الدقيقة 78 الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر أرتورو مينا بالخطأ في مرماه. بذلك انتزع منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية. وتقام، صباح الثلاثاء، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها؛ حيث تلعب اليابان مع تشيلي. ، الأوروغواي تسحق الإكوادور برباعية.. في الجولة الأولى من كوبا أمريكا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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