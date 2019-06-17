، دون تقدم أي شخص لرئاسة وعضوية إدارة النصر والفيحاء.. اليوم الأول ينتهي ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتهى اليوم الأول لاستقبال ملفات القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية الجمعية العمومية لنادييْ النصر والفيحاء، دون أن يتقدم أحد لرئاسة مجلس الإدارة.

وكان الناديان قد أعلنا عن بدء البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة نادي النصر السعودي للمرة الثانية (بنظام القائمة) خلال الفترة من الأحد 16/ 6/ 2019 م إلى الجمعة 28/ 6/ 2019م.

ويأتي فتح باب تلقي طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية خلال أسبوع؛ بسبب عدم تقدم أي مرشح بملف ترشحه في الفترة الأولى؛ مما دعا إدارة النادي لفتح باب استقبال الطلبات مجددًا.

أما فيما يخص نادي الفيحاء فقد أعلن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي؛ نظرًا لقرب انتهاء الدورة النظامية لمجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب، الذي ستنتهي فترة رئاسته في نهاية العام الهجري الحالي.