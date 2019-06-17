مجلس تصفية تركة "صالح الراجحي" يقيم المزاد العلني لبيع "الرياض جاليري"

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الاقتصادية من الرياض
أعلن مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي وشركة اتقان العقارية عن إقامة المزاد العلني لبيع مول الرياض جاليري وذلك الإثنين في فندق رافال كمبنسكي - الرياض.
وقال مجلس التصفية في تغريدة على حسابه في تويتر إنه سيطرح للمزاد حصة الشيخ صالح الراجحي البالغة 50% من العقار المؤجر حتى 30 شعبان 1446 هـ ، وبين أن العقار يتكون من مساحة الأرض المقام عليها المجمع بالإضافة إلى أرض فضاء مساحتها 154.74 ألف متر مربع. وبين أن العقار يتكون من مساحة الأرض المقام عليها المجمع بالإضافة إلى أرض فضاء مساحتها نحو 154 ألف متر مربع.
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من Euronews
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بعد اتفاق مع اليمين المتطرف.. المحافظون في إسبانيا يستعيدون بلدية مدريد
أدى سياسي محافظ يوم السبت اليمين متوليا رئاسة بلدية مدريد بما يعيد السيطرة على العاصمة الإسبانية للحزب الشعبي الذي ينتمي له بعد تشكيل ائتلاف يميني يشمل حزب فوكس المناهض للهجرة. وأدت الانتخابات البلدية في إسبانيا في مايو أيار إلى مشهد سياسي منقسم يتطلب عقد الكثير من اتفاقات تقاسم السلطة لتشكيل حكومات ائتلافية وإبقاء عدد من أكثر المرشحين الذين حصلوا على أصوات دون مناصب. وتمكن خوسيه لويس مارتينيث-ألميدا مرشح الحزب الشعبي لرئاسة بلدية مدريد من الفوز بالمنصب على الرغم من أنه جاء في المركز الثاني بعد مرشح اليسار المتطرف بعد أن تمكن من الحصول على دعم فوكس وحزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط. وصوت ممثلون عن الأحزاب الثلاثة يوم السبت بتأييد تنصيب ألميدا رئيسا جديدا لبلدية العاصمة بما يعيد المدينة ليد الحزب الشعبي الذي هيمن عليها لنحو عقدين قبل أن يفوز بها الاشتراكيون في انتخابات 2015. وفي برشلونة ثاني أكبر المدن الإسبانية من المتوقع أن تتمكن آدا كولاو القائمة بأعمال رئيس بلدية المدينة من تأمين ولاية ثانية بدعم من الاشتراكيين ومجموعات أخرى في اتفاق يهدف لمنع زعيم قطالوني مؤيد للاستقلال من شغل المنصب. إقرأ المزيد على يورونيوز: استهلاك المواد الإباحية يبدأ بعمر باكر جداً في إسبانيا "السلام الأخضر": غاباتٌ بمساحة إسبانيا تمَّ تدميرُها خلال عشر سنوات إسبانيا أول بلد أوروبي يستخدم شبكة 5G بالتعاون مع هواوي الصينية
Euronews (Ar)
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شاهد: ناشطة في مكافحة الفساد تصبح أول رئيسة لسلوفاكيا
أدت زوزانا كابوتوفا الناشطة في مكافحة الفساد اليمين الدستورية يوم السبت لتصبح أول رئيسة لسلوفاكيا متعهدة بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة في بلد اهتز لحادث مقتل صحفي في العام الماضي. وأثار قتل يان كوتسياك الذي كان يحقق في قضايا فساد كبيرة وخطيبته في منزلهما في فبراير شباط الماضي احتجاجات عارمة وأثر على شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الحاكم. ولا يزال الحزب يحظى بأعلى نسبة تأييد لكن انتصار كابوتوفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس آذار عزز تحالف المعارضة الليبرالي سلوفاكيا التقدمية/معا الذي أيد كابوتوفا ويسعى لإزاحة الحزب الحاكم في الانتخابات العامة العام المقبل. وفي خطاب التنصيب قالت كابوتوفا البالغة من العمر 45 عاما إنه ينبغي إقالة مسؤولي الحكومة الذين ثبت عجزهم عن استئصال الفساد، وتعهدت بتطبيق النظام القضائي بنزاهة على الجميع. وقالت كابوتوفا "وفقا للدستور الناس أحرار ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق وهذا يعني أنه لا يمكن تقويض حقوق أي شخص ولا أحد يملك القوة ليكون فوق القانون". إقرأ المزيد على يورونيوز: الأزرق من أجل السودان ... حملة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل أردني على نتفليكس يحصد موجة من الانتقادات بسبب "إباحيته" السعوديون يهجرون تويتر إلى منصة تواصل مؤيدة لترامب.. ما السبب؟
Euronews (Ar)
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بعد شهرين على الحريق.. إحياء أول قداس في كاتدرائية نوتردام
تحضر مجموعة صغيرة من المصلين ترتدي خوذ الحماية، قداسا اليوم السبت 15 يونيو/حزيران في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، في أول صلاة تقام فيها منذ الحريق الذي نشب وألحق أضرارا جسيمة بالمبنى الأثري قبل شهرين . وتحرص القيادات الكنسية على إظهار تخطي واقعة الحريق مع تدفق تبرعات للمساعدة في ترميم الكاتدرائية. وقالت الحكومة الفرنسية إن أقل من عشرة بالمئة من التبرعات التي تعهد بها أثرياء ورجال أعمال وآخرون، وتبلغ قيمتها 850 مليون يورو، وصلت للكاتدرائية حتى الآن. وأقيم القداس اليوم على الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في قاعة جانبية، إحياء لذكرى إعلان الكاتدرائية مكانا للعبادة. واقتصر عدد الحضور على نحو 30 شخصا استعملوا الخوذ الواقية لضمان سلامتهم. وقال وزير الثقافة فرانك ريستير لإذاعة أوروبا 1 "إنها لفتة رمزية جميلة. مجموعة صغيرة جدا من الناس ستحضر ويمكننا أن نتفهم السبب وهو استمرار وجود مشكلات كبرى تتعلق بالسلامة". وأدى الحريق الذي نشب في 15 أبريل/ نيسان إلى انهيار سقف وبرج المبنى الذي يعد تحفة معمارية، مما أثار حالة من الحزن والأسى في أنحاء العالم وجذب تعهدات بملايين اليورو لتمويل أعمال إعادة البناء والترميم. وحدد الرئيس إيمانويل ماكرون فترة مدتها خمس سنوات لترميم الكاتدرائية لكن ريستير كان أكثر حذرا فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي قد تستغرقه العملية. للمزيد على يورونيوز: "الجحيم" و"الموت" و"المأساة".. هكذا تصدر حريق نوتردام الصفحات الأولى برج "كاتدرائية نوتردام" ومئذنة "الجامع الأموي"... كلاهما اليوم مدمّر شاهد: ماكرون يكرم أبطال إخماد حريق نوتردام تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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خصلة من شعر بيتهوفين للبيع ابتداء من 15 ألف دولار في مزاد علني بلندن
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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس تصفية تركة "صالح الراجحي" يقيم المزاد العلني لبيع "الرياض جاليري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.