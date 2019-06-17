مجلس تصفية تركة "صالح الراجحي" يقيم المزاد العلني لبيع "الرياض جاليري"

الاقتصادية من الرياض

أعلن مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي وشركة اتقان العقارية عن إقامة المزاد العلني لبيع مول الرياض جاليري وذلك الإثنين في فندق رافال كمبنسكي - الرياض.

وقال مجلس التصفية في تغريدة على حسابه في تويتر إنه سيطرح للمزاد حصة الشيخ صالح الراجحي البالغة 50% من العقار المؤجر حتى 30 شعبان 1446 هـ ، وبين أن العقار يتكون من مساحة الأرض المقام عليها المجمع بالإضافة إلى أرض فضاء مساحتها 154.74 ألف متر مربع. وبين أن العقار يتكون من مساحة الأرض المقام عليها المجمع بالإضافة إلى أرض فضاء مساحتها نحو 154 ألف متر مربع.

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من Euronews