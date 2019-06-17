اخبار السعوديه

الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

:

.
تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.
فقد تسلم ـ أيده الله ـ أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد .

2893f54ace.jpg

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية ، وحملهم ـ أيده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

24c8e5b195.jpg

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد..، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

Advertisements

f168ac95d2.jpg

7b59d74693.jpg

960f8d2376.jpg

bee746d14e.jpg

339259cea5.jpg

040168d4bb.jpg


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا