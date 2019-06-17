حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الاجزاء الشرقية من وسط المملكة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الاحمر. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان..، عسير ويمتد الى مرتفعات الباحة .





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