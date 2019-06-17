أطرف الكاريكاتيرات حول ارتفاع حرارة الطقس

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تشهد معظم مناطق المملكة في هذه الأيام ارتفاعاً في درجات حرارة الطقس، وبالتالي زاد الإقبال على استخدام مكيفات الهواء..، ويحرص الكثيرون على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنباً للإصابة بضربات الشمس.

وفيما يلي باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

سعود الماضي – الجزيرة

أيمن – اليوم

عبدالله المرزوق – الجزيرة

مفرح الزيادي – الجزيرة

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سالم الهلالي – عكاظ

عبدالله المرزوق – الجزيرة

عبدالسلام الهليل – الرياض

مفرح الزيادي – الجزيرة



