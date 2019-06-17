اجتماعات مكثفة بشأن توطين الوظائف بمؤسسات وشركات جازان

عقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم الأحد، اجتماعًا بمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وأمين عام برنامج التوطين الموجه المهندس أحمد القنفذي والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين أمانة منطقة جازان وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة، والتنسيق المستمر للأعمال والموضوعات التي تهم الطرفين في برنامج التوطين.

تمت مناقشة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين أمانة جازان وبين برنامج التوطين الموجه بالمنطقة برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبناء على توجيه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين الموجه بالمنطقة.

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وفي ختام الاجتماع أكد ابن سعيدان حرصه وزملائه في الأمانة على التعاون التام مع برنامج التوطين الموجه بالمنطقة لما في ذلك من خدمة لأبناء وبنات المنطقة وتحقيق الأهداف المنشودة تحت توجيهات أمير منطقة جازان ونائب؛ حيث تأتي هذه الزيارة والاجتماع في إطار توثيق العلاقات بين أمانة جازان وبرنامج التوطين الموجه بما يحقق المصلحة ويواكب التطلعات حيال توظيف شباب وشابات الوطن .

ويعد التوطين هدفًا رئيسًا للسياسات المعنية بالوظائف في المملكة؛ حيث أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في وقت سابق، أنَّ برنامج «دعم التوظيف لرفع المهارات» يستهدف توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل.

وقال «هدف»: إنَّ برنامج «دعم التوظيف» يأتي سعيًا من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفّزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.