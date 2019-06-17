المجلس العسكري "براءة" من فض الاعتصام.. وهذه أبرز الأدلة

عدة أدلة طرحت خلال الفترة الماضية بشأن فض اعتصام السودان، تؤكد براءة المجلس العسكري من الأحداث التي شهدتها منطقة الاعتصام مؤخرًا.

و قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لم يأمر بفض اعتصام القيادة العامة للجيش، قبل أقل من أسبوعين، بالقوة، ووصف نقل وسائل إعلام حول اعتراف المجلس بذلك، على لسان متحدثه الرسمي الفريق شمس الدين الكباشي، بانه "غير دقيق".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، نقلا عن لجنة التحقيق المشكلة من المجلس العسكري، أن مسؤولين أمنيين شاركوا في الحملة الأمنية التي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص في 3 يونيو حزيران الماضي، دون أن يكونوا ضمن الفريق المكلف بتنظيف منطقة كولومبيا، على حد وصف المتحدث باسم لجنة التحقيق.

جاء ذلك فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، ارتفاع عدد القتلى منذ فض الاعتصام وحتى الآن إلى 118 قتيلا وفاة أحد المصابين، الأحد، وطالبت منظمة العفو الدولية بلجنة تحقيق دولية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أحداث العنف أثناء فض الاعتصام.

و أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ضلوع عدد من الضباط في عملية فض الاعتصام دون أوامر من القيادة.

وبالفعل أعلن المجلس العسكري السوداني توقيف "عدد من منسوبي القوات النظامية" على خلفية العملية الأمنية التي أودت بحياة العشرات في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

و حمّلت لجنة تحقيق مساء السبت ضباطًا برتب مختلفة مسؤولية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، مطلع الشهر الجاري.

وقالت اللجنة، في بيان متلفز: ثبتت مسؤولية ضباط برتب مختلفة عن إخلاء ساحة الاعتصام، دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة كولومبيا، المجاورة لمقر الاعتصام.

وبحسب اللجنة فإن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري إذ الضباط "دخلوا مقر الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة"، وأكدت اللجنة أنها تلتزم بتقديم كل من يثبت اشتراكه في الجرائم إلى محاكمة علنية ومفتوحة.‎

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، ما هو إلا معلومات خاطئة.

وقال المجلس في تعميم صحفي نُشر عبر صفحته على "فيسبوك": "أوردت بعض وسائل الاعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام امام القيادة العامة بالقوة".

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