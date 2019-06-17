

طوكيو 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 60ر19 نقطة، أو 09ر0% ، ليصل إلى 49ر21136 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا خسر 49ر3 نقطة ، أو 23ر0%، ليصل إلى 22ر1543 نقطة.

// انتهى //

07:12ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.