رياضي / منتخب هايتي يقلب تأخره لفوز ثمين على برمودا في الكأس الذهبية



سان خوسيه 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

قلب منتخب هايتي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على منتخب برمودا مساء الأحد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات أمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا.

وأنهى منتخب برمودا الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله دانتي ليفيروك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني سجل فرانتزدي بييروت هدفين في الدقيقتين 54 و66 ليقود منتخب هايتي للفوز الثمين وصدارة المجموعة مؤقتًا انتظارًا لنتيجة مباراة كوستاريكا مع نيكاراجوا.

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