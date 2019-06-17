

سان خوسيه 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

استهل المنتخب الكوستاريكي لكرة القدم مسيرته في بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوز كبير 4 / صفر على منتخب نيكاراجوا مساء الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا.

وتصدر المنتخب الكوستاريكي المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب هايتي الذي تغلب على برمودا في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.

وحسم المنتخب الكوستاريكي المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها برايان أوفيدو، وسيلسو بورجيس، وإلياس أجيلار في الدقائق السابعة و19 و 45 , وفي الشوط الثاني أضاف آلان كروز الهدف الرابع للمنتخب الكوستاريكي في الدقيقة 75 .

// انتهى //

06:05ت م

0006





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.