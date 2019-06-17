القويحص لمسؤولي المشاريع: التزموا بجودة الخدمات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) شدد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على مسؤولي المشاريع بضرورة الالتزام بجودة الخدمات المقدمة، مبدياً بعض الملاحظات التي تسهم في تنفيذ تلك المشاريع وفق أفضل الطرق. وحث المسؤولين، خلال تفقده أمس الأول عدداً من المشاريع التي أرستها الأمانة على عدد من الشركات، والجاري تنفيذها في مواقع مختلفة بمكة المكرمة للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية استكمالاً للخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام، على ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة وإزالة كل ما يعترض العمل من عقبات وتحديات مع ضرورة متابعة هذه الأعمال أولاً بأول. واطلع القويحص على سير العمل ونسب الإنجاز بمشروع إنشاء مسلخ وحظائر طريق الليث ومسلخ طريق مكة جدة القديم ومبنى وكالة الخدمات وبعض المشاريع لخدمة أحياء مخطط أم الجود، التي ستتم الاستفادة منها بشكل كامل خلال موسم الحج.

شدد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على مسؤولي المشاريع بضرورة الالتزام بجودة الخدمات المقدمة، مبدياً بعض الملاحظات التي تسهم في تنفيذ تلك المشاريع وفق أفضل الطرق. وحث المسؤولين، خلال تفقده أمس الأول عدداً من المشاريع التي أرستها الأمانة على عدد من الشركات، والجاري تنفيذها في مواقع مختلفة بمكة المكرمة للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية استكمالاً للخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام، على ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة وإزالة كل ما يعترض العمل من عقبات وتحديات مع ضرورة متابعة هذه الأعمال أولاً بأول. واطلع القويحص على سير العمل ونسب الإنجاز بمشروع إنشاء مسلخ وحظائر طريق الليث ومسلخ طريق مكة جدة القديم ومبنى وكالة الخدمات وبعض المشاريع لخدمة أحياء مخطط أم الجود، التي ستتم الاستفادة منها بشكل كامل خلال موسم الحج.

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