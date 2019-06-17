شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة»: نزع ملكية أراضٍ لمشروع أنابيب بين جدة ومصفاة ينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قريبا، نزع ملكيات أراض بين محافظتي جدة وينبع، لإنشاء مشروع مستقبلي لمد خط أنابيب من محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي جدة إلى مصفاة ينبع، وذلك لصالح شركة أرامكو.

وتضمن القرار الوزاري، الذي صدر في وقت سابق، أن تبلغ شركة أرامكو أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

كما ألزم القرار الشركة بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض المشكلة لهذا الشأن بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة المختصة.

وأكد القرار أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.