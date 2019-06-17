شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إنجاز البنية التحتية لـ«سوق الخليج 365» خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

علمت "الخليج 365" أن مقاول مشروع البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع العام لـ«سوق الخليج 365»، يستعد لإنجازها خلال الأيام القليلة القادمة وتسليمها للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويصل عرض جادة سوق الخليج 365 إلى قرابة 70 متراً سيتم فرشها بالخرسانة المطبوعة، فيما سيتم تسليم موقع السوق الشعبي للفعاليات لتجهيزه، وتخصيص مواقع لـ11 دولة ستشارك في فعاليات السوق في نسخته القادمة لتعرض كل دولة فنونها وتراثها، بينما المشروع الثاني داخل سوق الخليج 365 هو المسرح العام الذي يتم تركيب غطاء كامل فوقه، وتغيير كراسي الجمهور. والمشروع الثالث تصميم بوابة جديدة على طراز حديث بنهاية الجادة من ناحيتها الشمالية.

في السياق ذاته، عقدت لجنة الخدمات بسوق الخليج 365 اجتماعها الثاني استعداداً للدورة الجديدة، إذ رأس الاجتماع أمين الطائف عضو اللجنة الإشرافية العليا للسوق رئيس لجنة الخدمات المهندس محمد آل هميل، بحضور كافة أعضاء اللجنة الذين يمثلون الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ومدير عام فرع هيئة السياحة بالطائف محمد البقمي.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على جهود هيئة السياحة في مشروع البنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام لسوق الخليج 365، وبحث مشاركة كافة القطاعات في هذا الحدث الثقافي والسياحي الكبير الذي تشهده المنطقة خلال الفترة القادمة من العام الحالي، مع التشديد على أهمية تضافر الجهود بما يحقق الأهداف المنشودة لهذا السوق الذي يعد من روافد التنمية السياحية والاقتصادية بالمحافظة، وسرعة استغلال الوقت لإنجاز أعمال كافة القطاعات.