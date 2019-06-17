شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تطلق اختبار الكفاءة في «الصينية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أمس (الأحد) في مقرها، اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK) الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، بإشراف من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة.

وتجول وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، في مقر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية، مطلعاً على سير الاختبارات التي تتضمن 6 مستويات، وتهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية، حيث تأتي ضمن برامج متنوعة لمركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة تشمل دورات تدريبية ورحلات علمية لدولة الصين يشرف عليها نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية.