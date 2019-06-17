المشنوق لـ«الخليج 365»: المملكة تسعى لتجنيب المنطقة حرباً مدمرة

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جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت) أكد وزير الداخلية اللبناني السابق النائب نهاد المشنوق لـ«الخليج 365» أن ما جاء على لسان ولي العهد السعودي الأمير

أكد وزير الداخلية اللبناني السابق النائب نهاد المشنوق لـ«الخليج 365» أن ما جاء على لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في حواره يوم أمس، يؤكد أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تجنيب المنطقة حرباً مدمرة، وأنها ومن منطق قوة تمد يدها من أجل الاستقرار والسلام، مع امتلاكها عناصر القوة والحزم والقدرة على مواجهة أي عدوان قد تتعرض له.

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