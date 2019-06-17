شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يناقش مع برلمانية فرنسية مبادرة «حج بلا بلاستيك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جهود حكومة السعودية في خدمة المقدسات وضيوف الرحمن.

وأوضح لدى استقباله بمقر الإمارة في جدة، النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي عضو لجنة الصداقة الخليجية الفرنسية ناتلي قوليه، أن ملك هذه البلاد اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، كما سخّرت الحكومة الرشيدة كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحرمين وقاصديهما وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وناقش الأمير خالد الفيصل، خلال اللقاء، جوانب التعاون فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة، خصوصاً مبادرة «حج بلا بلاستيك»، لافتا إلى العناية بالجانب البيئي، خصوصاً في موسمي الحج والعمرة، مستشهداً بتطبيق مبادرة «حج بلا بلاستيك» بشكل جزئي خلال موسم حج العام الماضي في عدد من مخيمات الحجاج، إلى جانب العديد من المشاريع الصديقة للبيئة التي تم تنفيذها، ومن بينها التخلص من النفايات في المشاعر المقدسة بشكل علمي وحديث.

من جانبها، قدّمت النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي شكرها لإمارة منطقة مكة المكرمة والقائمين على مبادرة «حج بلا بلاستيك» نظير البرامج الصديقة للبيئة التي يتم تنفيذها ومن شأنها المحافظة على البيئة ومقدراتها، مؤكدة الاستعداد للتعاون فيما يتعلق بتطوير هذا الجانب من المبادرات، خصوصاً في الجوانب التقنية.