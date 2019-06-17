شكرا لقرائتكم خبر عن العازمي: عضوية «وقاية» في المجلس الصحي لتحسين الصحة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام ممثل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى عضوية المجلس الصحي السعودي تحقق التنسيق والتكامل بين القطاعات الصحية في إعداد الخطط والبرامج التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتحسين الصحة العامة في المملكة، وتسهم في زيادة التنسيق وانسجام الأنظمة واللوائح والبرامج والنشاطات في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها ومراجعتها وتقويمها بين المجلس والمركز والجهات ذات العلاقة.

وفيما رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بمناسبة صدور قرار الموافقة على العضوية، نوه بالجهود التي يبذلها وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس في سبيل تنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي مختص بتهيئة البيئة التنظيمية والمهنية ومقوماتها، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع المناطق، وفقا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية والجهات ذات العلاقة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، سعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي مميز وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتقييم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية.