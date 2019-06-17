شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى: مناقشة تعديل 3 مواد في نزع الملكيات.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يناقش مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، في أولى جلساته بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وجهات نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم عن مقترح تعديل المواد «10، و17، و12» من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما تناقش لجنة الحج والإسكان والخدمات ملاحظات الأعضاء وآراءهم عن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتناقش لجنة المياه والزراعة والبيئة ملاحظات الأعضاء وآراءهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/‏‏‏1439، ولجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية يناقش مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، في أولى جلساته بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وجهات نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم عن مقترح تعديل المواد «10، و17، و12» من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما تناقش لجنة الحج والإسكان والخدمات ملاحظات الأعضاء وآراءهم عن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتناقش لجنة المياه والزراعة والبيئة ملاحظات الأعضاء وآراءهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/‏‏‏1439، ولجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1438/‏‏‏1439. كما يناقش المجلس عددا من التقارير، منها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام البيع بالتقسيط والمعاد للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني في شأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية في شأن مقترح تعديل الفقرة 7 من المادة الـ12 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏33) وتاريخ 3/‏‏‏9/‏‏‏1421، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي تتضمن إنشاء مجلس للصحة العامة برئاسة وزير الصحة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.



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