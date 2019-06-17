عبدالعزيز الحمادي يشرح طريقة الشراء من أمازون بكل سهولة @Abdulaziz_Hmadi

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. قام المهتم بالمجال التقني الشاب السعودي عبدالعزيز الحمادي بنشر طريقة الشراء من موقع أمازون وكان الشرح بمثابة قارب نجاة للكثير ممن يتوقعون صعوبة الشراء من ذلك الموقع حيث قام بتطبيق الشرح بمقطع فيديو بكامل تفاصيل عملية الشراء من موقع أمازون حتى وصولها إلى باب منزلك.





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