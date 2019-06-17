تفاصيل برنامج رعاية متفوقي المرحلة الثانوية بجامعة جدة

أوضحت جامعة جدة، تفاصيل برنامج مسارات لاستقطاب ورعاية الطلاب الموهوبين من خريجي المرحلة الثانوية.

وأوضح الحساب الرسمي للجامعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن البرنامج، يتضمن مسارات في مجال العلوم والابتكار، عبر مجموعة البرامج التي تهدف إلى توفير فرص قبول متنوعة لاستقطاب الطلاب الموهبين من المرحلة الثانوية، وذلك وفق معايير تنافسية تعزز من تفوقهم وقدراتهم وتراعي جوانب التميز والقدرات العالية للمتقدمين.

وتشمل البرامج: «برنامج التخصيص المباشر في الكليات»، والذي يهدف إلى استقطاب أعلى معدل قبول من الطلاب الموهوبين والمتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية وتسكينهم بشكل مباشر في الكلية المختارة وقبل بدء السنة التحضيرية، ومن ثم إلحاقهم ببرنامج الجامعة لاستقطاب ورعاية الموهوبين والحصول على مزايا البرنامج، وتشمل شروط التقديم للبرنامج الحاصلين على تقدير 95% فأعلى (درجة القدرات)، و90% فأعلى (درجة التحصيلي)، و98% فأعلى (معدل الثانوية علمي).

أما برنامج التسريع الأكاديمي باجتياز السنة التحضيرية، فيهدف إلى تسريع المسار التعليمي للطالب الجامعي باجتياز السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة، وذلك بعد تحقيقه لمعايير اجتياز الاختبارات التحصيلية التخصصية لمقررات التسريع الأكاديمي، والتي ينظمها المركز الوطني للقياس وأيضًا اجتياز متطلب اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية في الجامعة، ويشترط البرنامج الثاني أن يكون المتقدم مقبولًا بجامعة جدة وحاصلًا على نسبة 85%.

ويعرف برنامج التسجيل المزدوج لتسريع طلاب المرحلة الثانوية، بالالتحاق المتزامن بين المرحلة الثانوية والجامعة، ويهدف إلى السماح للطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيًّا في المرحلة الثانوية بدراسة بعض المقررات الجامعية بشكل متزامن أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية على أن تكون تلك المقررات ضمن المقررات المهارية للسنة التحضيرية مع احتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالب حال التحاقه بالجامعة خلال فترة زمنية محددة، ويتطلب البرنامج أن يكون المتقدم ملتحقًا بالدراسة في الصف الثالث بالمرحلة الثانوية في إحدى مدارس التعليم العام، وألا تقل درجة الطالب في اختبار القدرات عن 90% وألا يقل معدل الطالب التراكمي في المرحلة الثانوية عن 95% وتمم المفاضلة في القبول النهائي حسب المقاعد المخصصة في البرنامج والمحددة من قبل الجامعة.