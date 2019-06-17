بدر بن فرحان يُعلن فتح المرحلة الثانية من «الابتعاث» لدراسة 9 تخصصات

أعلن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، فتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان؛ لتمكين أبناء وبنات العلا.
وكتب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « تنفيذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا في تمكين أبناء وبنات العلا، نفتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث لدراسة 9 تخصصات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا.. بناء الإنسان وتطويره جوهر رؤية 2030».
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