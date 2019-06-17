السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب جزر كرمادك جنوبي المحيط الهادئ



واشنطن 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر جزر كرمادك الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ اليوم.

وذكر موقع "إيرثكويك ريبورت" المعني برصد الزلازل أن الزلزال وقع الساعة 2058 بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على عمق 12 كيلومترًا، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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