“عاجل الأن” 136961 معلم ومعلمة سجلو في التدريب الصيفي تعرف على حوافز التدريب وأهم برامج...

أحبائنا في المملكة العربية السعودية كل عام وأنتم بخير، ويسعد موقعنا الرائد على الدوام نجوم مصرية، أن يقدم لكم هذا المقال عن موضوع يشغل بال وزهن الألاف من المعلمين والمعلمات السعوديين، وهو برنامج التدريب الصيفي، الذي يعطي حوافز ومميزات كبيرة للمدرب والمتدرب، ونحن من خلال موقع نجوم مصرية، يسعدنا أن نضع بين أيديكم هذا المحتوي للتعريف على المميزات التي ستعود علي المتدربين في البرنامج.

أعلن السيد الدكتور أحمد حمد بن محمد الشيخ/وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، أن 136961 معلم ومعلمة سيستفيدو من البرنامج الصيفي للتدريب على مستوي جميع الأدارات التعليمية في المملكة.

تعرف على حوافز المعلمين المتدربين في البرنامج الصيفي

تؤهل الساعات التدريبية المدرب والمتدرب التفرغ في مجال الدراسات العليا سواء في الإفاد للدراسة في الداخل أو الإبتعاث في الخارج. تؤهل الساعات التدريبية في الإفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج بالنسبة للمتدربين. إحتساب الساعات التدريبية ووضعها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب. إعتماد ساعات التدريب في المفاضلة عند الترشح في البرامج التطويرية الخارجية. إعتماد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشح لبرنامج التطوير النوعي. إعتماد عدد ساعات التدريب في المفاضلة عند الترشح لأعمال قيادية في إدارة التعليم. الحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ.

تعرف على البرامج الأكثر إهتماماً في التسجيل.

مناهج طرق التدريس :سجل به 39714 متدرب.

متدرب. برنامج القيادة : سجل به 24152 متدرب.

متدرب. برنامج التعليم الألكتروني وتقلبات التعليم :20100 متدرب.

ونحن نتمني التوفيق لجميع المعلمين المتدربين في البرنامج.

← إقرأ أيضاً: