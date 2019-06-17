طرق حجز تذاكر قطار سار والخطوط الحديدية وأسعار التذاكر

يعد السفر عبر الخطوط الحديدية من أسهل وسائل السفر في المملكة هذه الأيام ويفضل كثير من المواطنين والمقيمين السفر بالقطار عن السفر بالسيارة لسهولة السفر بالقطار، وكذلك يفضلونه عن السفر بالطائرة حيث أسعار تذاكر القطارات أرخص كثيرًا من تذاكر الطيران.

مميزات السفر بقطارات سار:

كما تتمتع قطارات سار بشتى وسائل الرفاهية في جميع فئاتها الثلاث (الاقتصادية ورجال الأعمال والمقصورات الخاصة) كما تُقدم وجبات ساخنة وخفيفة للركاب في الدرجتين الأخيرتين مع المشروبات الساخنة والباردة طوال الرحلة بينما تُقدم المياه لركاب الدرجة الاقتصادية عند استقلالهم للقطار في بداية الرحلة.

طرق حجز القطارات:

تنقسم قطارات سار إلى ثلاث فئات رئيسية هي الاقتصادية ورجال الأعمال وفئة المقصورات الخاصة ويمكنك حجز أي من هذه الفئات بالطرق التالية:

يمكن حجز تذاكر السكة الحديد من منافذ البيع الخاصة في محطات الخطوط الحديدية في المدن المختلفة.

حجز قطار سار أون لاين من موقع سار الإلكتروني والدفع عن طريق الفيزا والماستر الكارد وكذلك عن طريق سداد.

حجز التذاكر عن طريق التطبيق الخاص بالسكك الحديدية والذي يمكنك تحميله من المتجر الرسمي لهاتفك الذكي.

الحجز تذاكر القطار بالهاتف وهي خدمة يسيرة تقدمها رحلات سار وتُقدم الخدمة طوال اليوم وفي كل أيام الأسبوع بلا انقطاع ويمكنك الحجز بالاتصال بالرقم التالي: 920000329 وهو رقم حجز مجاني.

طرق سداد ثمن تذاكر القطارات:

يمكنك سداد أسعار التذاكر عن طريق الفيزا أو الماستر كارد أو عن الطريق الدفع نقدًا كما يمكنك استخدام فواتير سداد وحساب سداد وبطاقة مدى البنكية، وذلك وفقًا للجدول التالي:

أسعار تذاكر القطارات في سار:

تبدأ أسعار تذاكر القطارات من 80 ريال للدرجة الاقتصادية و185 ريال لرجال الأعمال بينما تبدأ من 800 ريال للمقصورات الخاصة التي تسع 4 أفراد، وتتراوح أسعار التذاكر وفقًا لمحطة الذهاب والوصول حيث أرخصها تذكرة الرياض المجمعة بسعر 55 ريال للدرجة الاقتصادية، وأعلاها تذكرة الرياض الجوف بسعر 200 ريال، ويمكنك معرفة جميع أسعار التذاكر بالتفصيل من هنا.

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أسعار التذاكر للطلاب والأطفال:

تقدم سار خصومات تصل إلى 30% للأطفال دون سن 15 عامًا، وللطلاب شريطة إحضار إثبات قيدهم بالثانوية والجامعة.

مواعيد رحلات القطارات:

الرياض الجوف تنطلق الرحلة كل أربعاء الساعة التاسعة والنصف مساءً.

الرياض القصيم تتوفر رحلتان نهارية وليلية الساعة 9:30 صباحًا وأخرى في نفس التوقيت مساءًا.

ويمكنك الاستفسار عن باقي المواعيد من هنا.

وأخيرًا نتمنى لكم حجز تذاكر قطارات ميسر وسهل ورحلة ممتعة مع قطار سار ووصول سالم لوجهتكم، وسنُحدث هذا المقال تباعًا بكل جديد حول حجز القطارات والعروض المزايا المختلفة والجديدة للسفر فتابعونا.

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