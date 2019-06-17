شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول بالمعهد السعودي الياباني للسيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة)

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة عن فتح باب القبول لاستقبال الشباب من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق في مجال تقنية وصيانة السيارات، ومن ثم الحصول بعد التخرج على وظائف مضمونة في إحدى شركات موزعي السيارات اليابانية بالمملكة.

و أكد المدير التنفيذي للمعهد سالم بن حسن الاسمري، أن المعهد وضع حوافز متميزة من أجل الوصول بالتدريب إلى أعلى المستويات، مشيرا الى أن القبول في المعهد يتيح للطالب الحصول على وظيفة مضمونة توقع عقدها عند إنهاء إجراءات القبول بالمعهد ومميزات أخرى كثيرة منها مكافأة مقدارها 3000 ريال شهريًا طوال مدة الدِّراسة والتدريب و شهادة دبلوم معتمد بعد إتمام البرنامج.

وأفاد الأسمري أن المعهد يقوم بتعليم طلابه في قاعات التدريب وورش المعهد، ويوفر لهم تدريباً على رأس العمل في مراكز الصيانة لدى موزعي السيارات اليابانية في المملكة، داعيا خريجي الثانوية العامة إلى التسجيل في المعهد عبر الموقع الإلكتروني (( www.sjahi.org)).

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و أضاف يسعى المعهد إلى صقل الموارد البشرية من خلال الإسهام في السعودة وإكساب المعارف والمهارات التقنية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب السعودي، وذلك في 37 مدينة تتواجد بها شركات السيارات الأعضاء في المعهد.

و يشترط في القبول اجتياز المتقدم اختبارات الثانوية العامة و إحضار الهوية الوطنية، لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة، و توقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة، فيما يتوجب على المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة.

هذا و يعتبر المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات أول معهد غير ربحي في المملكة، حيث مول موزعوا السيارات اليابانية في المملكة مع مصنعي السيارات في اليابان تكاليف إنشائه، ودعمته الحكومتين السعودية واليابانية بالأرض والمعدات والأجهزة والخبراء، ويتحمل تكاليف التشغيل موزعو السيارات اليابانية في المملكة وصندوق تنمية الموارد البشرية. استفاد من تجربة المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عدة معاهد غير ربحية أنشئت بعده.