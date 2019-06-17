، أمين جازان يستقبل مدير فرع "العمل والتنمية الاجتماعية" ويناقشان خطط التوطين ،

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استقبل أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان أمس بمكتبه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي، أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين "الأمانة" وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة”، والتنسيق المستمر للأعمال والموضوعات التي تهم الطرفين، حيث تمت مناقشة تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الأمانة وبرنامج التوطين الموجه بمنطقة جازان.
وفي ختام الاجتماع، أكد "ابن سعيدان" حرص وسعي الأمانة على التعاون مع برنامج التوطين الموجه بالمنطقة لما يخدم أبناء وبنات المنطقة وتحقيق الأهداف المنشودة تحت توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس لجنة التوطين بالمنطقة.
كما تأتي هذه الزيارة في إطار توثيق العلاقات بين أمانة المنطقة وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة بما يحقق المصلحة ويواكب التطلعات ويحسن ويسهل سير العمل.
أمين جازان يستقبل مدير فرع "العمل والتنمية الاجتماعية" ويناقشان خطط التوطينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
استقبل أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان أمس بمكتبه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي، أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين "الأمانة" وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة”، والتنسيق المستمر للأعمال والموضوعات التي تهم الطرفين، حيث تمت مناقشة تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الأمانة وبرنامج التوطين الموجه بمنطقة جازان.
وفي ختام الاجتماع، أكد "ابن سعيدان" حرص وسعي الأمانة على التعاون مع برنامج التوطين الموجه بالمنطقة لما يخدم أبناء وبنات المنطقة وتحقيق الأهداف المنشودة تحت توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس لجنة التوطين بالمنطقة.
كما تأتي هذه الزيارة في إطار توثيق العلاقات بين أمانة المنطقة وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة بما يحقق المصلحة ويواكب التطلعات ويحسن ويسهل سير العمل.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
02:00 AM
جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين “الأمانة” وبرنامج التوطين الموجه
استقبل أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان أمس بمكتبه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي، أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين "الأمانة" وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة”، والتنسيق المستمر للأعمال والموضوعات التي تهم الطرفين، حيث تمت مناقشة تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الأمانة وبرنامج التوطين الموجه بمنطقة جازان.
وفي ختام الاجتماع، أكد "ابن سعيدان" حرص وسعي الأمانة على التعاون مع برنامج التوطين الموجه بالمنطقة لما يخدم أبناء وبنات المنطقة وتحقيق الأهداف المنشودة تحت توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس لجنة التوطين بالمنطقة.
كما تأتي هذه الزيارة في إطار توثيق العلاقات بين أمانة المنطقة وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة بما يحقق المصلحة ويواكب التطلعات ويحسن ويسهل سير العمل.
، أمين جازان يستقبل مدير فرع "العمل والتنمية الاجتماعية" ويناقشان خطط التوطين ،
المصدر : الخليج 365
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