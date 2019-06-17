، ثلاث ميداليات حصيلة الأخضر السعودي للجوجيتسو في بطولة غراند سلام ،

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توج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو مساعد الطريف بالميدالية الذهبية لوزن 69 Kg في بطولة غراند سلام- أبوظبي المقامة في موسكو، بينما حقق لاعب المنتخب السعودي فيصل الفرد الميدالية الفضية لفئة 69 Kg في بطولة غراند سلام أبوظبي.
كما حقق لاعب المنتخب السعودي فارس كشميري الميدالية البرونزية لفئة 56 Kg في البطولة.
يُشار إلى أن الجولة الثانية من النسخة الخامسة الحالية بطولة غراند سلام- أبوظبي ستُقام في طوكيو نهاية يوليو المقبل، والجولة الثالثة في لوس أنجلوس سبتمبر من العام الجاري، والرابعة في ريو دي جانيرو بشهر نوفمبر، والخامسة في أبوظبي يناير من عام 2020، والسادسة والأخيرة في لندن مارس من عام 2020.
يُذكر أن البطولة انطلقت أول أمس السبت بمشاركة 40 دولة يمثلها 554 لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.
ثلاث ميداليات حصيلة الأخضر السعودي للجوجيتسو في بطولة غراند سلامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
توج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو مساعد الطريف بالميدالية الذهبية لوزن 69 Kg في بطولة غراند سلام- أبوظبي المقامة في موسكو، بينما حقق لاعب المنتخب السعودي فيصل الفرد الميدالية الفضية لفئة 69 Kg في بطولة غراند سلام أبوظبي.
كما حقق لاعب المنتخب السعودي فارس كشميري الميدالية البرونزية لفئة 56 Kg في البطولة.
يُشار إلى أن الجولة الثانية من النسخة الخامسة الحالية بطولة غراند سلام- أبوظبي ستُقام في طوكيو نهاية يوليو المقبل، والجولة الثالثة في لوس أنجلوس سبتمبر من العام الجاري، والرابعة في ريو دي جانيرو بشهر نوفمبر، والخامسة في أبوظبي يناير من عام 2020، والسادسة والأخيرة في لندن مارس من عام 2020.
يُذكر أن البطولة انطلقت أول أمس السبت بمشاركة 40 دولة يمثلها 554 لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:44 AM
تنوعت بين ذهبية وفضية وبرونزية
توج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو مساعد الطريف بالميدالية الذهبية لوزن 69 Kg في بطولة غراند سلام- أبوظبي المقامة في موسكو، بينما حقق لاعب المنتخب السعودي فيصل الفرد الميدالية الفضية لفئة 69 Kg في بطولة غراند سلام أبوظبي.
كما حقق لاعب المنتخب السعودي فارس كشميري الميدالية البرونزية لفئة 56 Kg في البطولة.
يُشار إلى أن الجولة الثانية من النسخة الخامسة الحالية بطولة غراند سلام- أبوظبي ستُقام في طوكيو نهاية يوليو المقبل، والجولة الثالثة في لوس أنجلوس سبتمبر من العام الجاري، والرابعة في ريو دي جانيرو بشهر نوفمبر، والخامسة في أبوظبي يناير من عام 2020، والسادسة والأخيرة في لندن مارس من عام 2020.
يُذكر أن البطولة انطلقت أول أمس السبت بمشاركة 40 دولة يمثلها 554 لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.
، ثلاث ميداليات حصيلة الأخضر السعودي للجوجيتسو في بطولة غراند سلام ،
المصدر : الخليج 365
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