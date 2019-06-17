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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.
وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"الخليج 365" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
"الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.
وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"الخليج 365" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:28 AM
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:41 AM
احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة.
وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"الخليج 365" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
، "الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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