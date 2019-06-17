محمد بن مسعود - الدمام - احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة. وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. "الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة. وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. Advertisements 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 01:28 AM اخر تعديل 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 01:41 AM احتفل خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة. وشرّف الحفل عددٌ من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "الجهني"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. ، "الجهني" خبير الطقس يحتفل بزواجه في مكة ،

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