حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الأحوال الجوية، اليوم الإثنين، استمرار الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة.
وأشارت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر. فيما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على عسير ومرتفعات جازان ومرتفعات الباحة. ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء (48 درجة)، والأدنى في تبوك (20 درجة).
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