أعلنت أسرة المواطن عامر بن حسن البارقي، المعروف بـ”مفقود عسير”، العثور عليه في “مسجد” بعد اختفائه الغامض منذ أكثر من 24 ساعة من المستشفى. وبحسب “سبق”، أوضح أحد أشقاء “البارقي”، أنهم عثروا عليه في أحد مساجد “خاط”، وهو في حالة إعياء شديدة وبه بعض الكدمات والجروح، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المجاردة العام.
وكانت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، استنفرت جهودها اليوم الأحد، في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية. واختفى المواطن “البارقي” الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع، وشوهد آخر مرة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفائه الغامض من المستشفى.. العثور على “مفقود عسير” في مكان مفاجئ والكشف عن حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.