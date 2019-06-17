بعد اختفائه الغامض من المستشفى.. العثور على “مفقود عسير” في مكان مفاجئ والكشف عن حالته الصحية

أعلنت أسرة المواطن عامر بن حسن البارقي، المعروف بـ”مفقود عسير”، العثور عليه في “مسجد” بعد اختفائه الغامض منذ أكثر من 24 ساعة من المستشفى. وبحسب “سبق”، أوضح أحد أشقاء “البارقي”، أنهم عثروا عليه في أحد مساجد “خاط”، وهو في حالة إعياء شديدة وبه بعض الكدمات والجروح، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المجاردة العام.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، استنفرت جهودها اليوم الأحد، في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية. واختفى المواطن “البارقي” الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، عقب نقله إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع، وشوهد آخر مرة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.